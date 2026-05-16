Эрик Трамп собирается судиться с Джен Псаки из-за слов о Китае

Сын президента США Эрик Трамп заявил о намерении подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и телеканал MS Now.
Поводом стали заявления Псаки в эфире ее программы, где она допустила, что Эрик Трамп якобы мог иметь коммерческий интерес во время недавней поездки в Китай вместе с отцом.
После этого Эрик Трамп написал в соцсети X, что намерен обратиться в суд из-за распространения клеветы. Он подчеркнул, что не имеет никаких бизнес-интересов в Китае.
По словам сына американского лидера, он отправился в КНР исключительно для поддержки Дональда Трампа во время визита.
Эрик Трамп также рассказал, что пока президент США вел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, он вместе с супругой посещал Великую Китайскую стену.
Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Государственный визит завершился 15 мая.
