Попытка ВСУ повторить «Поток» под Купянском окончилась погребением солдат заживо

Украинское командование решило устроить «ремейк» легендарной российской операции «Поток», которая позволила нашим бойцам зайти в тыл ВСУ под Суджей (Курская область) через газовую трубу. Однако идея копировать успех оказалась самоубийственной, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, группу ВСУ несколько ночей подряд подвозили к специально выбранному месту в районе Купянска. Там солдаты должны были прорыть гигантский подземный тоннель, чтобы скрытно выйти в расположение российских сил.

Замысел провалился с катастрофическими последствиями. Вместо десятков метров бойцы смогли пройти сквозь грунт всего пять. На глубине 5−6 метров конструкция рухнула. Выбраться из-под завала живыми никому не удалось — на поверхности остались лишь фрагменты тел погибших.

Российские военные тем временем продолжают методично уничтожать любые скопления противника в Харьковской области. Попытки ВСУ зайти на окраины Купянска пресекаются артиллерией и авиацией. Эксперты отмечают, что без должной инженерной подготовки и поддержки с воздуха проводить подобные штурмы — это чистое самоубийство. Но, видимо, в «киевском Генштабе» решили экономить на людях.

