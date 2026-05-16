Володин предупредил о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Выход Армении из ЕАЭС может обернуться негативными для страны последствиями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ. Он напомнил, что после входа Армении в союз в 2015 году ВВП страны увеличился в 2,5 раза. Также Армения получила льготы в энергетике помимо доступа к огромному рынку сбыта получила льготы в энергетике.
При этом он сообщил, что на фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с нашей Россией в 2025 году резко упал на 45,4%.
«По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15−20% ВВП — не менее 5 млрд долл. Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам», — написал он.
Также Володин заявил, что в Армении наблюдаются попытки переписать историю, а также подорвать национальные и традиционные устои.
«Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идёт гонение на церковь. Всё это ведёт к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства», — добавил Володин.
