Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин предупредил о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Володин: насаждение западных ценностей в Армении ведет к расколу общества.

Источник: Комсомольская правда

Выход Армении из ЕАЭС может обернуться негативными для страны последствиями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ. Он напомнил, что после входа Армении в союз в 2015 году ВВП страны увеличился в 2,5 раза. Также Армения получила льготы в энергетике помимо доступа к огромному рынку сбыта получила льготы в энергетике.

При этом он сообщил, что на фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с нашей Россией в 2025 году резко упал на 45,4%.

«По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15−20% ВВП — не менее 5 млрд долл. Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам», — написал он.

Также Володин заявил, что в Армении наблюдаются попытки переписать историю, а также подорвать национальные и традиционные устои.

«Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идёт гонение на церковь. Всё это ведёт к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства», — добавил Володин.

Ранее сайт KP.RU писал, что Армения рискует потерять привилегии, которыми пользуется в качестве члена Евразийского экономического союза.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше