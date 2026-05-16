Стало известно, с кем кроме Си Цзиньпина встретится Путин в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе скорого визита в Китай планирует встретиться с премьером госсовета КНР Ли Цяном, говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Как уточняется, Путин обсудит с Ли Цяном перспективы торгово-экономического сотрудничества России и КНР.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19−20 мая. О готовящейся поездке 15 мая писали китайские СМИ, а затем информацию официально опубликовал Кремль.
Как уточняется, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений. Стороны обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам визита планируется подписание совместного заявления.
15 мая завершился трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа.
