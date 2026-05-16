Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, с кем кроме Си Цзиньпина встретится Путин в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе скорого визита в Китай планирует встретиться с премьером госсовета КНР Ли Цяном, говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе скорого визита в Китай планирует встретиться с премьером госсовета КНР Ли Цяном, говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Как уточняется, Путин обсудит с Ли Цяном перспективы торгово-экономического сотрудничества России и КНР.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19−20 мая. О готовящейся поездке 15 мая писали китайские СМИ, а затем информацию официально опубликовал Кремль.

Как уточняется, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений. Стороны обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам визита планируется подписание совместного заявления.

15 мая завершился трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа.

Читайте материал «Путин и Си Цзиньпин откроют Год образования в России и КНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше