Под Купянском попытка украинских военнослужащих организовать скрытый проход в тыл российских позиций через подземный тоннель обернулась гибелью личного состава из-за внезапного обрушения грунта. Таким образом они пытались повторить легендарную операцию российских военных «Поток».
«Для этого группу ВСУшников несколько ночей подряд подвозили к специальному месту, где они должны были сделать огромный тоннель», — сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, украинское командование рассчитывало создать ремейк успешной российской операции «Поток» в Курской области, когда бойцам ВС РФ удалось зайти в тыл противника через трубу.
Однако технические ошибки привели к катастрофическим последствиям уже в начале работ. «Пробить удалось только 5 метров — после этого всё разрушилось на глубине в 5−6 метров. На месте остались лишь конечности бойцов ВСУ, засыпанных слоем земли», — говорится в публикации.
Российские подразделения продолжают регулярно наносить удары по скоплениям живой силы противника в Харьковской области. Все попытки украинских формирований атаковать или закрепиться на окраинах Купянска остаются безуспешными.
