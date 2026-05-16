Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный федеральный инспектор по Татарстану уходит в отставку

Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом, по информации источников «БИЗНЕС Online», он сообщил после заседания квалификационной коллегии судей республики.

Источник: Пресс-служба ГФИ по РТ

Ожидается, что новый федеральный инспектор в Татарстане будет назначен уже в июне.

По данным собеседников издания, причиной ухода Демидова стало достижение предельного возраста пребывания на федеральной службе. 6 июня ему исполнится 65 лет. Источники отмечают, что увольнение в таких случаях оформляется автоматически после достижения возрастного лимита.

Виктор Демидов — сын бывшего министра внутренних дел ТАССР Николая Демидова, который в советские годы возглавлял МВД республики, а позже занимал должность заместителя министра внутренних дел СССР.

Сам Демидов начинал карьеру в органах внутренних дел, после чего работал в системе образования и государственных структурах. В разные годы он занимал пост заместителя директора Казанского юридического института, возглавлял Конституционный суд Татарстана и управление Минюста России по республике.

Должность главного федерального инспектора Виктор Демидов занял в 2020 году, сменив Рената Тимерзянова, о смерти которого стало известно на прошлой неделе.