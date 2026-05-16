Главный федеральный инспектор по Татарстану уходит в отставку

Ожидается, что новый федеральный инспектор в Татарстане будет назначен уже в июне.
По данным собеседников издания, причиной ухода Демидова стало достижение предельного возраста пребывания на федеральной службе. 6 июня ему исполнится 65 лет. Источники отмечают, что увольнение в таких случаях оформляется автоматически после достижения возрастного лимита.
Виктор Демидов — сын бывшего министра внутренних дел ТАССР Николая Демидова, который в советские годы возглавлял МВД республики, а позже занимал должность заместителя министра внутренних дел СССР.
Сам Демидов начинал карьеру в органах внутренних дел, после чего работал в системе образования и государственных структурах. В разные годы он занимал пост заместителя директора Казанского юридического института, возглавлял Конституционный суд Татарстана и управление Минюста России по республике.
Должность главного федерального инспектора Виктор Демидов занял в 2020 году, сменив Рената Тимерзянова, о смерти которого стало известно на прошлой неделе.