Рябков: Москва с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания «Сармата»

«Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие», — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить «горячие головы» на Западе.
«Потому что мы не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы. Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого», — добавил Рябков.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Межконтинентальная ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО.
Президент назвал этот комплекс самым мощным в мире. Первый полк с новейшей ракетой планируют поставить на боевое дежурство до конца года.