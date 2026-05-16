Рябков: Москва с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания «Сармата»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить «горячие головы» на Западе.

«Потому что мы не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы. Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого», — добавил Рябков.

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Межконтинентальная ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО.

Президент назвал этот комплекс самым мощным в мире. Первый полк с новейшей ракетой планируют поставить на боевое дежурство до конца года.

Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик.
