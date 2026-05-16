Лавров: Запад и ООН молчат о «лингвистическом геноциде» на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о молчании стран Запада и ООН в связи с «лингвистическим геноцидом» на Украине. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе министерской встречи БРИКС в Нью-Дели.

Источник: РИА "Новости"

«Неприемлемо, когда взращенный Западом нацистский режим в Киеве законодательно запретил русский язык. Не говоря уже о том, что русский — один из официальных языков ООН. Но ни генеральный секретарь, ни другие его сотрудники не произносят никакого нарекания по этому поводу, хранят полное молчание», — отметил Лавров.

Министр также добавил, что представители европейских и других зарубежных стран, поддерживающие контакты с режимом Владимира Зеленского, не упоминают о неприемлемости проводимой политики. «Ну, собственно говоря, никто из европейских и других зарубежных представителей, которые общаются с режимом [Владимира] Зеленского, даже не упоминают о неприемлемости, осуществляемом этим режимом лингвистическом геноциде», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как указал Лавров, русский язык является единственным в мире, который был запрещен на законодательном уровне в отдельно взятом государстве.

