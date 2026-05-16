В Минприроды назначат двух новых заместителей министра

Основным кандидатом на должность замминистра природных ресурсов и экологии, освободившуюся после увольнения Дениса Буцаева, стал Джамбулат Хатуов, замглавы секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, рассказали РБК два источника, знакомых с перестановками.
При этом Хатуов станет первым замминистра (Буцаев был просто заместителем), говорит один из собеседников РБК. По словам двух собеседников РБК, в числе возможных кандидатов на должность также рассматривались два подмосковных министра и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды.
Кроме того, в ближайшее время пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков, его место займет Ольга Гатагова, которая сейчас занимает пост советника министра Александра Козлова, рассказывает источник.
«Пресс-служба министерства не обладает информацией о том, кто рассматривался, рассматривается и, возможно, будет рассматриваться на должности заместителей министра. Заместителей назначает и, соответственно, снимает с должности председатель правительства», — сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.
Должность одного из заместителей министра (сейчас их пятеро) оказалась вакантна после того, как занимавший ее Денис Буцаев, бывший глава компании «Российский экологический оператор», 23 апреля подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил его в тот же день своим указом.
В Минприроды Буцаев курировал департамент экономики замкнутого цикла, а также управление цифровизации публично-правовой компании «Российский экологический оператор». До работы в Минприроды он возглавлял «Российского экологического оператора» — компанию, ответственную за обращение с твердыми коммунальными отходами и курирующую «мусорную реформу». С работой оператора и связаны претензии силовиков: 13 мая Буцаева объявили в розыск, а 14 мая суд заочно арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Джамбулату Хатуову 63 года, он уроженец Краснодарского края. В 2002 году стал главой Успенского района Краснодарского края, в 2006-м избран главой Армавира. С 2009 по 2015 год был первым заместителем губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В 2016-м назначен замминистра сельского хозяйства (эту должность тогда занимал Ткачев). Позже стал первым замминистра.
В 2021 году ушел из Минсельхоза, а в 2024-м стал заместителем руководителя секретариата вице-премьера Патрушева.
Ольга Гатагова родилась в Харькове, ей 53 года. С 2012 по 2018 год работала в Россельхозбанке (председателем правления тогда был Дмитрий Патрушев). В 2018-м вслед за Патрушевым перешла в Минсельхоз на должность руководителя административного департамента. В июне 2019 года назначена замминистра сельского хозяйства. Курировала цифровую трансформацию министерства. От должности была освобождена в октябре 2025-го. В марте 2026 года назначена советником главы Минприроды по вопросам регулирования особо охраняемых природных территорий и лесных ресурсов (эти направления курирует Марков как замминистра).