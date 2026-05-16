В Минприроды назначат двух новых заместителей министра

Ольга Гатагова родилась в Харькове, ей 53 года. С 2012 по 2018 год работала в Россельхозбанке (председателем правления тогда был Дмитрий Патрушев). В 2018-м вслед за Патрушевым перешла в Минсельхоз на должность руководителя административного департамента. В июне 2019 года назначена замминистра сельского хозяйства. Курировала цифровую трансформацию министерства. От должности была освобождена в октябре 2025-го. В марте 2026 года назначена советником главы Минприроды по вопросам регулирования особо охраняемых природных территорий и лесных ресурсов (эти направления курирует Марков как замминистра).