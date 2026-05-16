«Мы ждем окончательного подтверждения. Я вижу, что президент Путин едет в Китай 19 и 20 числа, об этом было объявлено, через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си [Цзиньпином]. После визита президента [США Дональда] Трампа и президента Путина нам выпадет исключительная честь совершить официальный государственный визит в Китайскую Народную Республику, мы многого от этого ожидаем», — подчеркнул сербский лидер в ходе обращения к нации.
Вучич заявил, что встретится с Си Цзиньпином после визита Путина в КНР
БЕЛГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином «через несколько дней» после визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.