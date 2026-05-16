Минниханов подвел итоги «КазаньФорума-2026»: 99 стран и 250 почетных гостей

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ подвел итоги завершающегося XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня завершаем XVII Международный экономический форум “Россия — Исламский мир”», — напомнил Раис РТ и привел некоторые данные об участниках мероприятия. «Много гостей: 99 стран, 75 субъектов [Российской Федерации], 250 почетных гостей», — заметил он.

В числе прочих почетных гостей форум посетили национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и другие.

«Много министров зарубежных стран (государств дальнего зарубежья — прим. Т-и). Только из Египта четыре министра было», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил всех, кто был задействован в организации и проведении «КазаньФорума», во встречах и сопровождении его гостей и участников. Он также отметил, что в рамках этого события сегодня организовано пленарное заседание Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», а завтра состоится праздник по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией — «Изге Болгар жыены».

После завершения речи Рустама Минниханова присутствовавшие в зале участники совещания отреагировали на нее продолжительными аплодисментами.

