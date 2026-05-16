Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мне нужны конкретные предложения»: Токаев высказался о строительстве второго аэропорта в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки на LRT высказался о строительстве второго аэропорта в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Адиля Балтабаева.

Источник: Соцсети

Журналист из пула президента Казахстана Адиль Балтабаев опубликовал видео, которое было снято во время запуска LRT в Астане. На кадрах Токаев говорит с акимом столицы Женисом Касымбеком о строительстве еще одного аэропорта в городе.

«Президент заявил о необходимости строительства нового аэропорта в Астане. По словам главы государства, столица должна стать крупным транзитным хабом Евразии. Для этого необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру. Разработать конкретные предложения поручено акиму Астаны Женису Касымбеку», — отметил журналист.

Напомним, еще в 2023 году заявлялось, что власти Астаны не исключают появления второго аэропорта в городе. В декабре аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что в генеральном плане столицы заложены перспективные участки, которые в случае необходимости будут использовать для строительства дополнительного аэропорта.

В марте в Минтранспорта сообщали, что создана рабочая группа под руководством акимата города.