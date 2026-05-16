Фицо не исключает, что конфликт на Украине затянется надолго

«Я думаю, что эта война будет еще довольно долго продолжаться, — сказал премьер. — Я не могу предположить, когда закончится война на Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил и с [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]».
Фицо вновь повторил, что, по его мнению, стратегия Запада ослабить РФ конфликтом на Украине не работает. Он считает иллюзией представления об этом некоторых европейских политиков.
«Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», — отметил премьер. Мир, как он подчеркнул, является главной ценностью, и республика делает все, чтобы он сохранялся в Европе.
Фицо при этом отметил ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. Число военных конфликтов увеличивается. Крупные страны — игроки на мировой арене не соблюдают, по его словам, принципы международного права.
«Существует огромный потенциал для [возникновения] все новых и новых военных конфликтов, но я надеюсь, что никому не ударит в голову [мысль] и [он] не сбросит где-нибудь какую-то атомную бомбу», — сказал премьер.