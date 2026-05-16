СМИ: Франция начала расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Во Франции начато судебное расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в рамках дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, совершенном в 2018 году. Об этом в субботу сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Источник: AP 2024

В июле 2022 года ряд некоммерческих организаций подали иск против наследного принца Саудовской Аравии, обвинив его в «причастности к пыткам и исчезновению» Хашукджи.

«Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе… против наследного принца Саудовской Аравии», — отмечается в материале агентства.

Журналист Хашукджи, являвшийся оппозиционером, с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году он был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства заявили, что инцидент произошел в ходе ссоры. В сентябре 2020 года в генпрокуратуре Саудовской Аравии сообщили, что по делу об убийстве Хашукджи пятеро фигурантов были приговорены к 20 годам лишения свободы, один — к десяти, еще двое получили по семь лет тюремного заключения.

