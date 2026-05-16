СМИ: Франция начала расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Журналист Хашукджи, являвшийся оппозиционером, с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году он был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства заявили, что инцидент произошел в ходе ссоры. В сентябре 2020 года в генпрокуратуре Саудовской Аравии сообщили, что по делу об убийстве Хашукджи пятеро фигурантов были приговорены к 20 годам лишения свободы, один — к десяти, еще двое получили по семь лет тюремного заключения.