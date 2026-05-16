Нижегородская область усилит сотрудничество с Бразилией в сфере бизнеса, культуры и спорта

«Последние 30 лет интерес к самбо в Бразилии постоянно растет. Во многом этому способствуют успехи российских спортсменов. В 2028 году мы будем отмечать сразу две знаковые даты — юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией и 90-летие самбо. В этой связи мы предложили бразильским коллегам провести международные матчевые встречи по спортивному и боевому самбо. Такие соревнования способны привлечь внимание мирового спортивного сообщества, а также стать дополнительным стимулом для развития гуманитарных и торгово-экономических связей между странами», — отметил президент НРОО «ФСНО» Алексей Ростовцев. «Впечатления от сегодняшней встречи с представителями правительства у нас только положительные. Мы активно готовимся к 2028 году — двухсотлетию установления отношений между Россией и Бразилией, и сегодня обсудили ряд инициатив, в том числе в спортивной сфере. Надеемся, что все эти проекты принесут хорошие результаты», — сказал вице-президент Делового совета Бразилия-Россия Девенир Кавальканте де Лима.