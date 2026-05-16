Нижегородская область усилит сотрудничество с Бразилией в сфере бизнеса, культуры и спорта

15 мая Нижегородскую область посетила делегация Делового совета Бразилия-Россия во главе с вице-президентом по стратегическим и институциональным отношениям Девениром Кавальканте де Лима. Ключевой темой визита стало расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, культурной и спортивной сферах.
В ходе встречи представители правительства Нижегородской области и бразильской делегации обсудили перспективные направления взаимодействия между регионом и бразильскими партнерами, развитие деловых контактов, создание совместных проектов, а также укрепление гуманитарных связей.
«Мы пригласили наших партнеров для более предметного диалога и личного знакомства с нашим регионом. Они предложили, и у нас уже находится в проработке вопрос возможного открытия Дома Бразилии в Нижегородской области. Также эта страна заинтересована в нашей химической промышленности, и у нас есть предприятия, обладающие большим потенциалом для выхода на этот рынок. Такая коммерческая структура способствовала бы продвижению интересов как бразильских компаний в регионе, так и интересов России и Нижегородской области в Бразилии», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.
В рамках деловой программы бразильской стороне представили промышленный, производственный и экспортный потенциал нижегородских предприятий. Речь шла о возможностях сотрудничества в сфере образовательных технологий, промышленного оборудования и строительных материалов, а также о перспективах локализации производств и создания совместных предприятий в Латинской Америке. Производственные потенциалы представили такие компании, как ООО «ПКФ “БК-студия”, ООО “ВОРТЕКСПРОМ” и ГК “GeoSM”.
«Нижегородская область крайне заинтересована в углублении всестороннего сотрудничества с нашими бразильскими партнерами. Уровень развития промышленности и технологий в регионе открывает обширные возможности для экспорта российской продукции и создания совместных предприятий. Сегодняшняя встреча позволила нам представить не только инвестиционный и производственный потенциал ведущих региональных компаний, но и наметить перспективные направления взаимодействия в спорте и культуре. Уверен, что встреча заложит прочную основу для дальнейшего взаимовыгодного развития и стратегического партнерства», — подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия с Федерацией самбо Нижегородской области, проведение совместных спортивных, культурных мероприятий и развитие кинематографа.
«Последние 30 лет интерес к самбо в Бразилии постоянно растет. Во многом этому способствуют успехи российских спортсменов. В 2028 году мы будем отмечать сразу две знаковые даты — юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией и 90-летие самбо. В этой связи мы предложили бразильским коллегам провести международные матчевые встречи по спортивному и боевому самбо. Такие соревнования способны привлечь внимание мирового спортивного сообщества, а также стать дополнительным стимулом для развития гуманитарных и торгово-экономических связей между странами», — отметил президент НРОО «ФСНО» Алексей Ростовцев. «Впечатления от сегодняшней встречи с представителями правительства у нас только положительные. Мы активно готовимся к 2028 году — двухсотлетию установления отношений между Россией и Бразилией, и сегодня обсудили ряд инициатив, в том числе в спортивной сфере. Надеемся, что все эти проекты принесут хорошие результаты», — сказал вице-президент Делового совета Бразилия-Россия Девенир Кавальканте де Лима.
Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула важность развития межмуниципального сотрудничества между Нижегородской областью и регионами Бразилии.
«Мы уделяем особое внимание развитию кооперации между нижегородскими и бразильскими муниципалитетами. Городецкий округ уже сотрудничает с муниципалитетом Триндади штата Гояс, а Воскресенский округ взаимодействует с городом Кампина-дас-Миссойнс штата Риу-Гранди-ду-Сул. В перспективе у нас еще планируется установление побратимских связей между Дзержинском и городом Жундиаи штата Сан-Паулу. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос установления партнерских связей между Нижегородской областью и тремя бразильскими штатами: Баия, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул. Все это откроет перед нами новые горизонты и возможности для обмена опытом и знаниями, что, в свою очередь, способствует укреплению культурных связей и развитию деловых партнерств», — сказала Ольга Гусева.
В завершение визита делегация Делового совета Бразилия-Россия посетила Нижегородский кремль и возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь».