Председатель Омского облсуда подал прошение об отставке

Высшая квалификационная коллегия судей в конце мая проведёт сессию, на которой рассмотрит вопросы, касающиеся назначения и освобождения от должностей руководителей судов. В частности, 26 мая в повестке дня запланировано обсуждение заявления, которое подал председатель Омского областного суда Пётр Трапезников. Он попросил о прекращении его полномочий.
Пресс-секретарь Омского областного суда прокомментировал информацию изданию «Коммерческие вести», пояснив, что у Петра Владимировича истекает срок полномочий.
Напомним, Пётр Трапезников был назначен на высокопоставленный пост 30 июня 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Срок его полномочий составлял шесть лет. Сейчас председателю 56 лет.