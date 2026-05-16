Фицо заявил о шоке и жестком ответе Мерцу на претензии к поездке в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоумение в связи с недовольством немецкого канцлера Фридриха Мерца его поездкой в Москву на 9 мая.

Источник: РБК

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоумение в связи с недовольством немецкого канцлера Фридриха Мерца его поездкой в Москву на 9 мая. Об этом словацкий премьер заявил на встрече с профсоюзом студентов, запись была опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве. Мы летели в Москву не напрямую на восток, а через Чехию, Германию, Балтийское море — фактически делали огромный крюк», — сказал Фицо.

Сперва, продолжил он, возникла мысль: «О чем вообще канцлер хочет со мной говорить?». «Одно знаю точно — если бы он стал упрекать меня за поездку в Москву, я бы ответил очень резко», — пообещал словацкий премьер.

С его слов, Берлин предупредил об отмене встречи с Мерцем, запланированной на 29 мая, без объяснения причин. «Ну хорошо, это была рабочая встреча — можно провести ее в другой день. Но мне кажется, именно в этом и заключается главная проблема: мы больше не умеем уважать друг друга в Европе», — добавил Фицо.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
