NYT: США допускают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию

Администрация США рассматривает возможность захвата бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, пишет The New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Источник: Mark Scott Johnson/CC BY 2.0

Как ранее сообщала газета USA Today, Вашингтон намерен возбудить уголовное дело против политика. Отмечается, что ранее США использовали федеральное обвинение в качестве основания для вторжения в Каракас и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова», — отметила NYT.

Издание также привело позицию других источников, близких к президенту Дональду Трампу. По их мнению, он может не одобрить попытку захвата Кастро. Однако, как полагают собеседники, сама угроза может быть достаточной для оказания давления на Гавану.

В конце января глава Белого дома разрешил введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы исходящей оттуда угрозой национальной безопасности. С тех пор на Кубе наблюдается топливный кризис. Россия оказала содействие в его преодолении, доставив гуманитарный груз объемом сто тысяч тонн нефти.

