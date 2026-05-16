Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ специально сеют панику в Энергодаре своими атаками, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Источник: © РИА Новости

Ранее мэр Максим Пухов сообщил о массированном налете дронов на город. Под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждено несколько домов и машин.

«Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС», — сказал Лихачев.

Он также указал на непосредственные риски для Запорожской АЭС.

«Риторический вопрос: в ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, — о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» — подчеркнул глава «Росатома».

Тема эскалации ситуации в районе ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с МАГАТЭ. Секретариат агентства фактически не замечает ежедневных атак украинских боевиков на станцию и убийства россиян, добавил он.

В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно бьют по инфраструктуре станции и Энергодара.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Лихачева
Нынешний глава госкорпорации «Росатом» начал с должности рядового инженера и проделал внушительный карьерный путь. В этом материале собрали главное из биографии Алексея Лихачева: его семья, детство, личная жизнь.
Читать дальше