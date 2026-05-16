Юрий Станкевич посетил Гагинский муниципальный округ с рабочей поездкой

В ходе открытого диалога в Гагине обсуждались ключевые вопросы развития сельских территорий.

Источник: Время

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич совершил рабочую поездку в Гагинский муниципальный округ Нижегородской области. В рамках визита состоялись встречи с жителями, представителями администрации, работниками учреждений культуры и образования, а также волонтерами.

В ходе открытого диалога в Гагине обсуждались ключевые вопросы развития сельских территорий: реализация федеральных решений, перспективы привлечения дополнительного финансирования, кадровая обеспеченность, поддержка молодых специалистов и доступность программ сельской ипотеки.

Одной из центральных тем стала необходимость создания условий для закрепления молодежи на селе. Жители выступили с предложениями по совершенствованию программ комплексного развития сельских территорий и расширению механизмов льготной сельской ипотеки.

Отдельное внимание было уделено вопросам социальной поддержки многодетных семей, в том числе инициативе о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей.

«Завершил рабочую поездку в Гагинский округ. На встречах с жителями говорили о темах, которые для территории сегодня действительно важны. Люди поднимали конкретные вопросы и вносили свои предложения», — отметил Юрий Станкевич.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы рационального использования лесных ресурсов, включая возможности санитарной очистки леса и заготовки валежника гражданами.

По пути в Нижний Новгород депутат посетил село Ветошкино, где встретился с волонтерами, оказывающими поддержку участникам специальной военной операции. Активисты занимаются изготовлением маскировочных сетей, индивидуальных накидок и комплектов «сухого душа». Парламентарий выразил благодарность добровольцам за их вклад и подчеркнул готовность оказывать содействие волонтерскому штабу.

«В ходе такого живого, максимально откровенного диалога с людьми мы определяем приоритеты предвыборной Народной программы партии “Единая Россия”, чтобы провести соответствующий диалог с правительством. Так можно решить вопросы, о которых говорят жители, в части дальнейшего развития объектов социальной сферы: поликлиник, больниц, школ, детских садов, домов культуры, молодежных центров», — подчеркнул Юрий Станкевич, подводя итоги поездки.

Все обращения и предложения жителей Гагинского округа взяты депутатом в работу. Работа по развитию сельских территорий будет продолжена.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше