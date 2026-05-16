Самая популярная партия в Германии запланировала восстановить Nord Stream

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в случае победы на выборах в сентябре в земле Мекленбург — Передняя Померания планирует отремонтировать «Северные потоки» и восстановить работу газопроводов, пишет Der Spiegel со ссылкой на проект партийной программы.
В настоящее время рейтинг партии составляет около 35%, пишет издание. АдГ является лидером опросов общественного мнения в Германии.
В Германии в 2026 году пройдут пять выборов земельных парламентов — ландтагов. В двух восточногерманских федеральных землях, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, они состоятся в сентябре.
АдГ неоднократно выступала за введение «Северных потоков» в эксплуатацию и требовала привлечения к ответственности виновных в подрыве трубопроводов. В начале прошлого года лидер «Альтернативы для Германии» и на тот момент кандидат в канцлеры Алиса Вайдель, в частности, обещала «вернуть “Северный поток” в строй». О необходимости восстановления газопроводов заявлял и сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.
В апреле фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге в программном документе закрепила стремление возобновить работу газопроводов «Северный поток». «Мы будем и дальше диверсифицировать поставки газа и нефти в интересах Германии, избегать новых импортных зависимостей и обеспечим ввод в эксплуатацию существующих маршрутов поставок, таких как газопровод “Северный поток”, — говорится в нем.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка на первом была остановлена для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток были повреждены три. Компания-оператор Nord Stream AG отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов из-за беспрецедентного разрушения.
В январе этого года Федеральный суд Германии (BGH) пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» «с высокой долей вероятности» были совершены по приказу другого государства. Решение было вынесено по апелляции адвокатов украинца Сергея К., задержанного в Италии летом прошлого года и экстрадированного в Германию осенью. Ему инкриминируют антиконституционный саботаж, связанный с подрывом инфраструктуры. Следствие считает Сергея К. руководителем диверсионной группы из семи человек, организовавшей подрыв трубопроводов. Он отрицает свою вину, утверждая, что в момент взрывов был на Украине и служил в ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после решения немецкого суда заявил, что «давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит».
Владимир Путин в марте заявил, что в Киеве при поддержке «некоторых спецслужб Запада» готовится акция по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потока», как когда-то были взорваны «Северные потоки». Он сообщил, что Россия проинформировала об этом Турцию. В подрыве «Северных потоков» Путин обвинял «англосаксов».
В 2024 году он говорил, что Россия готова запустить сохранившуюся нитку «Северного потока-2» в течение недели, но, по его словам, Германия этого не хочет. «Вентиль открутите, скажите — мы хотим получать. Завтра начнут получать, неделя нужна. Не хотят. Видимо, рассчитывали, что, если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать», — счел Путин.
США хотят восстановить «Северные потоки», чтобы выкупить их у Европы «раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», утверждал в мае глава МИДа Сергей Лавров.