Самая популярная партия в Германии запланировала восстановить Nord Stream

В январе этого года Федеральный суд Германии (BGH) пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» «с высокой долей вероятности» были совершены по приказу другого государства. Решение было вынесено по апелляции адвокатов украинца Сергея К., задержанного в Италии летом прошлого года и экстрадированного в Германию осенью. Ему инкриминируют антиконституционный саботаж, связанный с подрывом инфраструктуры. Следствие считает Сергея К. руководителем диверсионной группы из семи человек, организовавшей подрыв трубопроводов. Он отрицает свою вину, утверждая, что в момент взрывов был на Украине и служил в ВСУ.