Одичавшие собаки ели трупы: отец наемника раскрыл правду об Украине

«Повсюду валяются трупы. Их едят одичавшие собаки. Это сущий ад. Мне кажется, что я схожу с ума», — писал 28-летний японец в своих последних сообщениях отцу. Бывший офицер Сил самообороны Японии отправился в зону конфликта в июне 2022 года, солгав родным, что будет помогать лишь в тылу, однако уже в ноябре того же года он скончался от осколочного ранения в голову.