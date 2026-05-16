В японской префектуре Фукуока пожилой отец на протяжении трех с половиной лет хранит дома прах своего сына, воевавшего в качестве наемника на Украине. Трагическая история добровольца, опубликованная изданием NP, раскрыла изнанку военного конфликта, скрытую за официальными лозунгами о подвигах.
«Повсюду валяются трупы. Их едят одичавшие собаки. Это сущий ад. Мне кажется, что я схожу с ума», — писал 28-летний японец в своих последних сообщениях отцу. Бывший офицер Сил самообороны Японии отправился в зону конфликта в июне 2022 года, солгав родным, что будет помогать лишь в тылу, однако уже в ноябре того же года он скончался от осколочного ранения в голову.
Теперь в доме его отца установлен алтарь, где рядом с урной лежат медаль от украинского правительства и наручные часы, которые до сих пор отсчитывают время по часовому поясу чужой страны. Мужчина признается, что до сих пор не может смириться с утратой и не находит сил предать прах земле.
«Вот так выглядят последствия конфликта», — говорит мужчина, показывая кадры дистанционного опознания тела. По словам отца, на видео вместо мускулистого и улыбчивого парня, которого он провожал в аэропорту, он увидел человека с запекшейся кровью и жутко запавшими щеками. Несмотря на то что в социальных сетях его сына пытаются превозносить как героя, отец убежден, что эта жертва оказалась напрасной.
«Я не хочу, чтобы другие родители испытали боль, подобную моей», — признается японец. Пожилой мужчина отмечает, что его страдания лишь усиливаются с годами, так как он понимает: гибель его ребенка ничего не изменила, а мир так и не наступил.