Автомобиль въехал в толпу людей в итальянской Модене

Автомобиль сбил несколько пешеходов и врезался в витрину магазина в центре итальянского города Модена. Об этом сообщил Il Giornale. Около десяти человек пострадали.
По данным агентства ANSA, после того как мужчина выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, он вышел из авто и напал на прохожего с ножом. Нарушителя задержала полиция, сейчас он находится под стражей. Il Giornale сообщает, что водителю 31 год и он родом из Туниса.
В мэрии города сообщили как минимум о семи пострадавших. Двое из них госпитализированы с серьезными ранениями. Сильнее всего пострадала женщина — у нее переломаны ноги. Местные власти допустили, что мужчина хотел сбить кого-то конкретного.