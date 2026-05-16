Украину не включили в список фаворитов предстоящего финала Евровидения

Украина пока не входит в число главных фаворитов Евровидения-2026. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на обновлённые прогнозы букмекеров.
Страну на конкурсе представит певица Leléka с песней «Ridnym». Сейчас Украина делит 13−14 строчку букмекерского рейтинга с несколькими другими участниками. Всего в финале выступят 25 стран.
Наиболее высокие шансы на победу букмекеры дают Швеции, Италии и Австрии. При этом прогнозы продолжают меняться по мере публикации новых песен, репетиций и выступлений артистов.
Финал Евровидения-2026 пройдёт в Вене. Начало 16 мая в 22:00 мск.
Ранее организатор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс до окончания СВО.