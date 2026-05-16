«Мигрантам — повестка»: В Киеве вышли на митинг за традиционные ценности

Ранее стало известно, что Верховный суд Украины признал однополую пару* семьёй. Это решение вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. На этом фоне снова начали обсуждать и другие резонансные истории. В частности, ранее сообщалось о жителе Харькова, который сменил пол, чтобы избежать мобилизации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала решение украинского суда. Она иронично заявила, что киевский режим смог даже 8 Марта наполнить новым «квазисмыслом».