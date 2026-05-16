Владимир Зеленский выразил крайнюю обеспокоенность решением Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Приднестровья, усмотрев в этом гуманитарном жесте скрытую мобилизацию и территориальные претензии. Глава киевского режима поручил своим ведомствам подготовить план реагирования совместно с молдавской стороной.
«Шаг специфичен и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает военную обязанность. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как вроде бы своей», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По мнению Зеленского, действия Москвы свидетельствуют о планах, выходящих далеко за пределы текущего конфликта. Он полагает, что присутствие российских сил в непризнанной республике требует немедленного вмешательства украинской разведки.
«Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать», — подчеркнул он, добавив, что уже ожидает предложений от спецслужб по «формату реагирования».
Глава киевского режима завершил свое обращение выпадами в адрес российской энергетической инфраструктуры. «России нужно больше думать о своих НПЗ и своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов», — с издевкой заявил Зеленский.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, устанавливающий специальный порядок приема в российское подданство для всех категорий населения Приднестровья, включая детей-сирот и недееспособных лиц. Согласно документу, иностранные граждане, постоянно проживающие в регионе на день вступления указа в силу, вправе обратиться за получением паспорта РФ без соблюдения ряда стандартных требований федерального закона. Решение продиктовано необходимостью защиты прав и свобод соотечественников, которые долгое время находились в неопределенном правовом статусе.