В Приднестровье оценили указ Путина об упрощенном получении гражданства

Источник: РБК

МИД Приднестровья положительно оценило решение президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для жителей региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Новый механизм укрепляет безопасность и социальную защищенность приднестровских граждан в условиях сохраняющейся региональной нестабильности и отвечает фундаментальным интересам многонационального приднестровского народа, цивилизационно связанного с Россией общими историческими, культурными, языковыми и духовными ценностями», — сказано в сообщении.

Решение, отметил МИД Приднестровья, «является важной и своевременной мерой поддержки сотен тысяч российских соотечественников».

В ведомстве заявили, что указ России стал важной поддержкой для жителей региона. В МИДе отметили, что новый порядок поможет повысить социальную защищенность граждан и укрепит связи Приднестровья с Россией.

«Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением», — говорится в министерском заявлении.

15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Приднестровья. Теперь совершеннолетние жители региона смогут подать заявление без ряда обязательных условий, включая пятилетнее проживание в России и подтверждение знания истории и законов страны. Упрощенный порядок также распространяется на детей-сирот, детей без попечения родителей и недееспособных жителей региона. Указ уже вступил в силу.

В апреле секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что в Приднестровье проживает более 220 тыс. россиян, чья безопасность под угрозой из-за действий Киева.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше