В Приднестровье оценили указ Путина об упрощенном получении гражданства

МИД Приднестровья положительно оценило решение президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для жителей региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Новый механизм укрепляет безопасность и социальную защищенность приднестровских граждан в условиях сохраняющейся региональной нестабильности и отвечает фундаментальным интересам многонационального приднестровского народа, цивилизационно связанного с Россией общими историческими, культурными, языковыми и духовными ценностями», — сказано в сообщении.
Решение, отметил МИД Приднестровья, «является важной и своевременной мерой поддержки сотен тысяч российских соотечественников».
В ведомстве заявили, что указ России стал важной поддержкой для жителей региона. В МИДе отметили, что новый порядок поможет повысить социальную защищенность граждан и укрепит связи Приднестровья с Россией.
«Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением», — говорится в министерском заявлении.
15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Приднестровья. Теперь совершеннолетние жители региона смогут подать заявление без ряда обязательных условий, включая пятилетнее проживание в России и подтверждение знания истории и законов страны. Упрощенный порядок также распространяется на детей-сирот, детей без попечения родителей и недееспособных жителей региона. Указ уже вступил в силу.
В апреле секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что в Приднестровье проживает более 220 тыс. россиян, чья безопасность под угрозой из-за действий Киева.
