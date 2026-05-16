Флаг Палестины появился на Эйфелевой башне в Париже

Активисты климатического движения Extinction Rebellion вывесили на Эйфелевой башне флаг Палестины.

Участники движения сообщили, что разместив флаг, они выразили поддержку Палестине на фоне действий Израиля в секторе Газа.

«Борьба за экологию невозможна, если “мы”, человечество, не способны бороться против гнусных массовых убийств, совершаемых в Газе», — говорится в заявлении движения на его странице в соцсети X.

По данным французской газеты Le Figaro, днем 15 мая активисты забрались на крышу пивного ресторана Madame, расположенный на первом уровне Эйфелевой башни, и развернули палестинский флаг. Полиция уже задержала и арестовала всех шестерых участников.

Также сообщается, что акция была проведена в память о 78-й годовщине Накбы, трагического события, которое палестинские арабы ежегодно вспоминают 15 мая. Эта дата отсылает к 1948 году, когда ООН официально признала создание государства Израиль.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
