Флаг Палестины появился на Эйфелевой башне в Париже

Активисты климатического движения Extinction Rebellion вывесили на Эйфелевой башне флаг Палестины.
Участники движения сообщили, что разместив флаг, они выразили поддержку Палестине на фоне действий Израиля в секторе Газа.
«Борьба за экологию невозможна, если “мы”, человечество, не способны бороться против гнусных массовых убийств, совершаемых в Газе», — говорится в заявлении движения на его странице в соцсети X.
По данным французской газеты Le Figaro, днем 15 мая активисты забрались на крышу пивного ресторана Madame, расположенный на первом уровне Эйфелевой башни, и развернули палестинский флаг. Полиция уже задержала и арестовала всех шестерых участников.
Также сообщается, что акция была проведена в память о 78-й годовщине Накбы, трагического события, которое палестинские арабы ежегодно вспоминают 15 мая. Эта дата отсылает к 1948 году, когда ООН официально признала создание государства Израиль.