Европейские государства столкнулись с катастрофическим ростом стоимости оборонной продукции, которая за последние два года подорожала более чем на 50%. Министр обороны Эстонии признал, что стремительный взлет цен парализует планы НАТО по экстренному перевооружению на фоне снижения финансовой поддержки со стороны Вашингтона.
«Цены растут», — сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине. По данным агентства Bloomberg, стоимость военной техники увеличилась на 50−60%, что создает критические препятствия для снабжения Украины. В условиях, когда администрация Дональда Трампа переключает внимание на другие задачи, основное бремя расходов легло на европейских налогоплательщиков, ставших заложниками дефицита на рынке.
«Я постоянно обсуждаю это с директором по вооружениям национального значения», — подчеркнул Певкур, описывая ситуацию как неразрешимый замкнутый круг. По словам министра, европейская оборонная промышленность отказывается вкладывать средства в расширение мощностей до тех пор, пока правительства не подпишут долгосрочные контракты, в то время как сами страны НАТО не могут позволить себе закупки по текущим спекулятивным ценам.
Таким образом, промышленники фактически блокируют процесс перевооружения континента, требуя гарантий прибыли в условиях острого некомплекта техники.