Посольство РФ обсуждает вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius с Нидерландами

Посольство России в Нидерландах отслеживает ситуацию с лайнером MV Hondius, на борту которого вспыхнул хантавирус. Дипломаты находятся на связи с профильными структурами королевства, пишет ТАСС.
«Внимательно отслеживаем данный сюжет и находимся в контакте с профильными структурами королевства, включая МИД Нидерландов», — отметили в российском представительстве.
Там добавили, что решения о карантине членов экипажа принимаются компетентными санитарными и портовыми властями в индивидуальном порядке. Принимаемые нидерландской стороной меры в посольстве считают достаточными.
Ранее портал Hart van Nederland сообщил, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама. В них члены экипажа, не являющиеся подданными королевства, проведут обязательный шестинедельный карантин.
На борту лайнера, отплывшего 11 мая с Канарских островов в Нидерланды, находятся 27 человек: 25 членов экипажа и двое сотрудников Королевского института общественного здравоохранения. Из них четверо — нидерландские подданные, они пройдут карантин дома. Остальные 23 человека будут размещены в роттердамской гавани. Среди них есть граждане Польши, Украины, Филиппин и один россиянин.