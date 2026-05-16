Стало известно, куда отправился Трамп, вернувшись из Китая

Американский президент Дональд Трамп, вернувшийся из Китая, отправился играть в гольф, заявил журналистский пул президента США.
Как заявил пресс-пул Белого дома, Трамп прибыл в гольф-клуб в Вирджинии.
Визит в Китай Трампа завершился 15 мая. Президент США планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.
По данным американских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с Трампом упомянул Президента России Владимира Путина. Китайский лидер провел для Трампа экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Руководитель КНР сказал, что поступает так «Очень редко», а затем упомянул, что в 2024 году его резиденцию посетил российский президент.
