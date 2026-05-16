«Какое ему дело?»: Фицо поставил Мерца на место за претензии к поездке в Москву

«Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве», — сказал Фицо на встрече с профсоюзом студентов.
Как сообщил сам премьер, Берлин уведомил его об отмене запланированной на 29 мая встречи с Мерцем, не предоставив никаких объяснений. Это произошло после того, как канцлер ранее заявлял о готовности обсудить с Фицо его визит в Москву.
Ранее сообщалось, что Мерц отказался от запланированной поездки в Словакию. Причина — визит Фицо в Москву 9 мая.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.