Чернокожий доброволец из Сьерра-Леоне, государства в Западной Африке, по имени Абубакар прибыл в Россию, чтобы вступить в ряды знаменитой дивизии «Черные ножи» и воевать на СВО. Иностранец уже приступил к выполнению задач в составе подразделения, отметив высокий уровень дисциплины и товарищества в рядах российских военнослужащих.
«Одним из главных впечатлений стала красота русской природы и атмосфера, в которой люди живут как одна семья», — сообщил Абубакар. Его слова приводит Telegram-канал SHOT. Несмотря на то что доброволец пока не владеет русским языком, он подчеркнул, что не чувствует никакой отчужденности в коллективе.
«Я чувствую сплоченность с сослуживцами, а командиры хорошо ко мне относятся», — отметил боец. В коммуникации с товарищами Абубакару помогает его сослуживец Ибрагим — выходец из Ирака, который уже много лет живет в Воронеже с русской супругой. Выступая в роли переводчика с английского, он способствует быстрой адаптации африканского коллеги к условиям службы.
Подразделение «Черные ножи», где теперь служит Абубакар, находится под надзором волонтерских организаций. Канал отмечает, что бойцы получают регулярную гуманитарную поддержку от «Народного фронта», включая спецтехнику — мотоциклы и моноколеса, которые активно используются для оперативного выполнения боевых задач на передовой.