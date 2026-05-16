Хинштейн сообщил о двоих пострадавших после атаки дронов ВСУ

В Курской области при атаке беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
«66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется», — написал он.
Еще один удар пришелся по хутору Фонов. Там пострадала женщина 1957 года рождения. У нее диагностировали осколочные ранения правого бедра. Оба пострадавших остаются под амбулаторным наблюдением.
Минобороны России ранее сообщило, что за шесть часов днем 16 мая силы ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Рязанскую, Орловскую и Тульскую области. Дроны также были сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также над Черным и Азовским морями.
В результате атаки на Белгородскую область в городе Шебекино при детонации дрона пострадал подросток. Кроме того, при ударе беспилотника в поселках Красная Яруга и Дубовое погибли два мирных жителя.
