Силы ПВО сбили 89 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение пяти часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 16 мая.
«С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Украинские беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской, Владимирской, Тульской и Смоленской областей. Также дроны были уничтожены над Московским регионом и акваторией Черного моря.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 15 на 16 мая силы ПВО ликвидировали 138 украинских беспилотников над регионами России. Атакам ВСУ подверглись 17 областей, включая Московский регион.