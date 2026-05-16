Глава АдГ Вайдель заявила о неизбежном политическом повороте в Германии

Ранее канцлера Германии Фридриха Мерца освистали на съезде профсоюзов в Берлине после его призыва к немцам «затянуть пояса». Позиции главы кабмина и без того выглядят слабыми. Его антирейтинг достиг 62%, а внутри блока ХДС/ХСС Мерц также потерял поддержку, опустившись с третьего на шестое место по популярности. Для политика это особенно чувствительный удар, учитывая, что с момента приведения его кабинета к присяге прошёл всего год. На этом фоне рейтинги правящих партий заметно просели.