The Telegraph узнала, что США предложили ОАЭ захватить иранский остров

Представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от ОАЭ принять активное участие в войне с Ираном и захватить остров Лаван в Персидском заливе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники и бывшего высокопоставленного сотрудника службы безопасности Трампа.
«Идите и захватите! Это будут войска ОАЭ, а не США» — сказал источник издания.
На иранском острове Лаван находится нефтеперерабатывающий завод. В начале апреля предприятие подверглось атаке, в результате удара возник пожар. Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что за атакой на Лаван стояли ОАЭ.
Остров Лаван расположен в 18 км от материка. От относится к провинции Хормозган. Его площадь составляет 75,6 кв км.
Иран заявлял, что в случае атаки со стороны ОАЭ будет дан «сокрушительный ответ».
The Wall Street Journal 12 мая писала, что ОАЭ нанесли тайные удары по Ирану, в частности атаковали НПЗ на иранском острове Лаван во время перемирия между Тегераном и Вашингтоном. МИД ОАЭ отказался комментировать атаки, сославшись на предыдущие заявления о праве на ответные удары.
Абу-Даби также пытался убедить государства Персидского залива принять участие в скоординированном военном ответе на удары Ирана, сообщал Bloomberg. Тем не менее лидеры стран Персидского залива заявили, что этот конфликт не их война.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».