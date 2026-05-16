The Telegraph узнала, что США предложили ОАЭ захватить иранский остров

The Wall Street Journal 12 мая писала, что ОАЭ нанесли тайные удары по Ирану, в частности атаковали НПЗ на иранском острове Лаван во время перемирия между Тегераном и Вашингтоном. МИД ОАЭ отказался комментировать атаки, сославшись на предыдущие заявления о праве на ответные удары.