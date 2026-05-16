CNN узнал о разногласиях в команде Трампа из-за Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа нет единого мнения о дальнейших действиях по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники. Часть команды выступает за новые удары, другие предлагают продолжать переговоры.
По данным телеканала, споры внутри Белого дома усилились после поездки Трампа в Китай, от которой в Вашингтоне ожидали прогресса по Ирану. Как пишет CNN, часть представителей администрации, в том числе сотрудники Пентагона, поддерживают более жесткий подход и допускают удары по Ирану. Другие чиновники считают, что США нужно продолжать переговоры с Исламской Республикой.
Источники издания сообщили, что Трамп недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, из-за которого растут цены на нефть и бензин в США.
«Президент Трамп рассматривает все варианты. Однако его предпочтение — всегда дипломатия», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Накануне президент США покинул Китай, где был с трехдневным визитом впервые за девять лет. По итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином главы государств согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободного потока энергоносителей, а Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль усилили подготовку к возможным новым ударам по Ирану. По данным газеты, после возвращения Трампа из Китая его окружение подготовило варианты дальнейших действий на случай эскалации конфликта, включая более жесткие удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана.
