В Европе сообщили о подорожании оружия на 60%

Вооружение для стран НАТО за два года подорожало более чем в полтора раза, заявил министр обороны Эстонии. По его словам, Европе становится все сложнее одновременно наращивать военные расходы и поддерживать Украину.

Источник: РБК

Стоимость оборонных поставок в Европе за последние два года выросла более чем на 50% на фоне увеличения военных расходов странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певку во время конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, передает Bloomberg.

«Цены растут Мы видим, что, когда мы что-то закупали два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупок, то цены на то же самое выросли на 50−60%», — сказал министр.

Он подчеркнул, что подорожание вооружений и военной техники осложняет реализацию планов НАТО по наращиванию оборонных расходов. По его словам, Европа вынуждена ускоренно перевооружаться и одновременно брать на себя большую часть расходов по поддержке Украины на фоне сокращения вовлеченности США.

Певкур также заявил о проблемах с расширением производства в европейском оборонном секторе. По его словам, предприятия не готовы инвестировать в увеличение мощностей без долгосрочных контрактов со стороны государств.

«Если промышленность не понимает, что на рынке будет много денег, то она опоздала», — сказал Певкур, добавив, что высокий уровень оборонных расходов сохранится надолго.

В апреле глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что у Германии больше производственных мощностей по выпуску обычных боеприпасов, чем у США.

The Wall Street Journal в конце прошлого года писала о перестройке гражданской промышленности Германии на оборону. WSJ узнала, что на работу в оборонном комплексе перестраиваются производители автомобилей, и даже автоматизированных кухонь.

Накануне, 15 мая, в интервью WSJ глава Mercedes-Benz Ола Келлениус заявил о готовности автоконцерна «сыграть позитивную роль» в оборонном усилении Европы. Келлениус отметил, что Mercedes-Benz не исключает вероятность выхода на рынок оборонного производства.

Планы по милитаризации ЕС говорят о его превращении в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине, заявил прошлой весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

