«Борт-призрак» сеет ужас: На Украине забили тревогу из-за российского Су-57, который неделями громит тылы ВСУ

Украинские оценки указывают на то, что неуловимый летательный аппарат осуществил как минимум 30 успешных ударов. Его целью становились ключевые логистические объекты — железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которые поступает западная помощь. «Военная хроника» отмечает, что украинская сторона не располагает информацией о том, действует ли этот «борт-призрак» самостоятельно, или же речь идёт о применении целого звена новейших российских Су-57 в данном районе.