Средства ПВО сбили 89 дронов над Россией за пять часов

Дежурные средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников самолетного типа над Россией в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.
Беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и Черным морем.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в 17:42 мск, что военные сбили три БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине города Обнинск.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в 20:48 мск, что военные уничтожили три дрона в небе над регионом. «Пострадавших среди жителей нет. Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.
