На Западе сообщили о внезапном ударе по Украине после предупреждения Путина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. После заявления Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной, вероятно, подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержки союзников, в особенности Польши, пишет Newsweek.
«После слов Владимира Путина усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО», — говорится в публикации.
Отмечается, что помощь западных союзников в целом ослабевает. Однако, как пишет издание, в последнее время Украина сталкивается с более серьезной угрозой «у своих границ». Это связано с приходом к власти в Польше президента правого толка.
Кроме того, из-за нерешенных противоречий, связанных с конфликтом, и экономического спада Варшава стремительно сократила помощь. При этом, по данным Newsweek, ее инфраструктура крайне важна для поставок военной и гуманитарной помощи на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.