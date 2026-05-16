Бут назвал хамством поведение делегации США после визита в Пекин

Российский предприниматель Виктор Бут резко раскритиковал поведение американской делегации в Китай, представители которой перед вылетом из Пекина избавились от подаренных сувениров. В комментарии kp.ru он назвал этот поступок проявлением неуважения к принимающей стороне.

По словам Бута, американская сторона сделала это демонстративно. Он отметил, что речь шла о подарках, полученных во время официального визита, и подобные действия выглядели оскорбительно.

Предприниматель заявил, что произошедшее нельзя считать дипломатическим демаршем. По его оценке, речь идет именно о грубом и пренебрежительном поведении по отношению к китайской стороне.

Бут также высказался о переговорах между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По его мнению, визит американского лидера прошел не по сценарию Вашингтона, а Пекин сумел навязать собственную повестку.

Он считает, что США не добились одной из ключевых целей — ослабления связей Китая с Россией и Ираном. Кроме того, Бут обратил внимание на позицию Пекина по вопросу Тайваня. По его словам, китайская сторона дала понять, что поставки вооружений острову будут восприниматься как серьезный вызов.

Предприниматель также заявил, что Китай фактически нивелировал действие части американских санкций, предупредив о возможных мерах в отношении компаний, которые будут поддерживать ограничения США.

Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая для переговоров с китайским руководством. После встречи американский лидер назвал диалог с Пекином успешным и заявил о заинтересованности США в взаимовыгодном сотрудничестве с КНР. В свою очередь, Си Цзиньпин во время официального приема поднял тост за здоровье президента Соединенных Штатов.

В последние годы отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за торговых ограничений, санкционной политики, технологического соперничества и ситуации вокруг Тайваня. Несмотря на это, стороны продолжают поддерживать контакты на высшем уровне и обсуждать вопросы экономики и международной безопасности.

