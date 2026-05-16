Бут назвал хамством поведение делегации США после визита в Пекин

Российский предприниматель Виктор Бут резко раскритиковал поведение американской делегации в Китай, представители которой перед вылетом из Пекина избавились от подаренных сувениров. В комментарии kp.ru он назвал этот поступок проявлением неуважения к принимающей стороне.
По словам Бута, американская сторона сделала это демонстративно. Он отметил, что речь шла о подарках, полученных во время официального визита, и подобные действия выглядели оскорбительно.
Предприниматель заявил, что произошедшее нельзя считать дипломатическим демаршем. По его оценке, речь идет именно о грубом и пренебрежительном поведении по отношению к китайской стороне.
Бут также высказался о переговорах между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По его мнению, визит американского лидера прошел не по сценарию Вашингтона, а Пекин сумел навязать собственную повестку.
Предприниматель также заявил, что Китай фактически нивелировал действие части американских санкций, предупредив о возможных мерах в отношении компаний, которые будут поддерживать ограничения США.
Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая для переговоров с китайским руководством. После встречи американский лидер назвал диалог с Пекином успешным и заявил о заинтересованности США в взаимовыгодном сотрудничестве с КНР. В свою очередь, Си Цзиньпин во время официального приема поднял тост за здоровье президента Соединенных Штатов.
В последние годы отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за торговых ограничений, санкционной политики, технологического соперничества и ситуации вокруг Тайваня. Несмотря на это, стороны продолжают поддерживать контакты на высшем уровне и обсуждать вопросы экономики и международной безопасности.
