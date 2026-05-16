Трамп после переговоров в Китае отправился играть в гольф

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров президент США заявил о готовности Вашингтона развивать с Пекином взаимовыгодное деловое сотрудничество. Сам Трамп охарактеризовал беседу как превосходную и пригласил Си Цзиньпина приехать в США в сентябре. Глава КНР, в свою очередь, произнёс тост за здоровье американского лидера. При этом в американской прессе итоги визита восприняли заметно прохладнее. Ряд СМИ указал, что поездка Трампа в Китай не дала Вашингтону видимых прорывов по ключевым темам переговоров.