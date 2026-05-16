Законодатель Маст: конгресс США вряд ли одобрит выделение новой военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Конгресс США вряд ли одобрит выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского законодательного органа Брайан Маст (республиканец, от штата Флорида).
«Я не считаю, что вы увидите то, что можно назвать дополнительным финансированием Украины в сфере безопасности, в размере $6 млрд, $60 млрд или на какую-либо иную сумму», — сказал законодатель в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций). «Мы рады вести переговоры ради мира», — добавил он, имея в виду участие вашингтонской администрации в консультациях по урегулированию конфликта на Украине.
Маст полагает, что поддержку Киева должны активизировать европейские союзники США. «Европа должна сама защищать свои задворки», — сказал он.
Как отмечается в публикации, законодатель заверил, что американская сторона намерена продолжить предоставлять Киеву разведывательные данные и продавать союзникам по НАТО вооружения для их передачи Украине.