Кавинов: видим, насколько жители Ветлужского округа вовлечены в развитие своей территории

В Ветлуге депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов встретился с руководителями предприятий и учреждений, депутатами Совета депутатов, а также с представителями первичных отделений партии «Единая Россия», педагогическим сообществом молодых учителей и активистами молодежного движения. Участие в мероприятии также приняли заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев и председатель Нижегородского регионального Совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.
Главной темой встречи стало подведение итогов реализации Народной программы и сбор новых предложений от жителей северных территорий региона. Особое внимание участники уделили вопросам здравоохранения, поддержки молодых специалистов, развитию территорий и работе первичных отделений партии.
«Сегодня особенно важно слышать людей напрямую. Мы видим, насколько жители Ветлужского округа вовлечены в развитие своей территории, насколько они неравнодушны к вопросам, которые касаются будущего района. За последние пять лет многое удалось реализовать благодаря Народной программе, и сейчас люди приходят уже не просто с просьбами, а с конкретными предложениями. Это говорит о доверии и о результатах нашей общей работы», — отметил Артем Кавинов.
В ходе открытого диалога участники поднимали вопросы благоустройства, кадрового обеспечения социальной сферы, поддержки многодетных семей и дальнейшего развития северных районов области. Одной из ключевых тем стала доступность медицинской помощи и укрепление системы здравоохранения, а также поддержка учреждений культуры.
«Я коренная жительница Ветлуги. Вижу, как за последние годы город меняется в лучшую сторону. Ремонтируются дороги, строится новое жилье, благоустраиваются общественные пространства, появляются детские площадки и зоны отдыха. У нас открылся современный молодежный центр, развивается спортивная инфраструктура, обновляются учреждения культуры. Но сегодня мой главный наказ депутатам связан с проектом партии “Единая Россия” “Культура малой Родины”. Благодаря этой программе учреждения культуры в небольших городах получали возможность обновлять материальную базу, проводить ремонты, поддерживать творческие коллективы. Очень хочется, чтобы поддержку культуры малых городов усилили, потому что культура — это не просто досуг, а то, чем живет человек, его духовная основа и будущее наших территорий», — отметила одна из участниц встречи Ольга Смирнова.
По словам Дениса Бакиева, именно такие встречи позволяют выстраивать эффективную обратную связь с жителями.
«Любая прямая встреча с жителями всегда приносит результат, потому что идет открытый и честный диалог. Люди говорят о том, что их действительно волнует — от благоустройства до серьезных инфраструктурных вопросов. Все предложения и обращения возьмем в работу», — подчеркнул он.
Отдельный блок встречи был посвящен роли первичных отделений партии в решении местных вопросов и работе с жителями на территориях.
«Сегодня именно первичные отделения являются той основой, с которой начинается реальная работа на местах. Это люди, которые ежедневно находятся рядом с жителями, помогают решать конкретные проблемы, поддерживают семьи участников СВО, работают с молодежью и ветеранами. Очень важно, что в Ветлужском округе есть сильные и инициативные команды, готовые брать на себя ответственность за развитие своих территорий», — отметил Артем Кавинов.
По словам Сейрана Искендерова, для поддержки таких инициатив Региональный Совет первичных отделений запустил проект «СВОя первичка», в рамках которого активные команды смогут получить гранты на развитие своих направлений.
«Еще один важный проект — “Первичка добрых дел”. Он направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать конкретные проблемы жителей на местах. Мы хотим, чтобы лучшие практики первичных отделений получали развитие и становились примером для других территорий», — пояснил он.
По итогам встречи ряд предложений жителей был взят в дальнейшую проработку для включения в новый этап Народной программы.