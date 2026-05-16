Эрдоган назвал грядущий саммит НАТО «решающим в истории альянса»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предстоящий саммит лидеров НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре, решающим.
«Саммит имеет решающее значение в истории альянса. Последние события в нашем регионе и мире еще больше повысили значимость саммита в Анкаре. Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения относительно будущего альянса и будущей структуры глобальной архитектуры безопасности», — сказал он (цитата по T24).
Эрдоган подчеркнул, что реальность не похожа на тот «старый мир», в котором НАТО была основана — ведь в «новом мире» угрозы стали сложнее, риски стали более разнообразными, а глобальная система «подверглась эрозии».
«Мы готовы внести свой вклад в создание более решительного и лучше подготовленного НАТО к противодействию угрозам», — заключил он.
36-й саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7−8 июля. Советник Эрдогана Чагры Эрхан ранее заявлял, что эта встреча будет иметь решающее значение для процесса трансформации альянса — события в том числе на Ближнем показали, что НАТО «необходимо меняться, а не распадаться».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».