Эрдоган назвал грядущий саммит НАТО «решающим в истории альянса»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предстоящий саммит лидеров НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре, решающим.

Источник: РБК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предстоящий саммит лидеров НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре, решающим.

«Саммит имеет решающее значение в истории альянса. Последние события в нашем регионе и мире еще больше повысили значимость саммита в Анкаре. Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения относительно будущего альянса и будущей структуры глобальной архитектуры безопасности», — сказал он (цитата по T24).

Эрдоган подчеркнул, что реальность не похожа на тот «старый мир», в котором НАТО была основана — ведь в «новом мире» угрозы стали сложнее, риски стали более разнообразными, а глобальная система «подверглась эрозии».

«Мы готовы внести свой вклад в создание более решительного и лучше подготовленного НАТО к противодействию угрозам», — заключил он.

36-й саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7−8 июля. Советник Эрдогана Чагры Эрхан ранее заявлял, что эта встреча будет иметь решающее значение для процесса трансформации альянса — события в том числе на Ближнем показали, что НАТО «необходимо меняться, а не распадаться».

По данным Bloomberg, на мероприятие также планируется пригласить глав МИД Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ, также организаторы рассматривают возможность приглашения представителей Украины.

