«Обвинения в том, что Россия “нарушает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова”, не выдерживают критики и выглядят лицемерной попыткой прикрыть “двойные стандарты” на фоне массовой раздачи румынского гражданства», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что Москва неизменно придерживается Соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 года и решительно настроена не допустить конфликта между берегами Днестра. При этом предпосылки для эскалации создаёт именно бескомпромиссная и конфронтационная политика Кишинёва, который игнорирует интересы и потребности жителей региона.
Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. В положении сказано: иностранные граждане и апатриды, постоянно проживающие в Приднестровье, могут претендовать на упрощённый порядок приёма в гражданство России.
