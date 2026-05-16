В Европе сообщили, что оружие подорожало на 60%

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что стоимость оружия и военной техники в Европе выросла на 50−60% за два года.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость вооружения и военной техники в Европе за последние два года выросла на 50−60%. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, сообщает Bloomberg.

По словам главы эстонского Минобороны, рост цен связан с резким увеличением военных расходов странами НАТО и масштабными закупками вооружений.

«Мы видим, что когда мы что-то закупали два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупок, то цены на то же самое выросли на 50−60%», — отметил Певкур.

Министр подчеркнул, что подорожание оружия осложняет планы стран НАТО по перевооружению и поддержке Украины. Он также заявил, что европейские оборонные компании не спешат расширять производство без долгосрочных контрактов от государств.

По словам Певкура, Европе приходится одновременно наращивать собственные военные возможности и брать на себя большую часть расходов по поддержке Киева на фоне снижения вовлеченности США.

Ранее эксперт Евгений Михайлов заявил, что страны Прибалтики могут намеренно пропускать украинские беспилотники через свою территорию. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку западных партнеров и не опасается последствий подобных инцидентов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше