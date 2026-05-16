В Европе сообщили, что оружие подорожало на 60%

Стоимость вооружения и военной техники в Европе за последние два года выросла на 50−60%. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, сообщает Bloomberg.
По словам главы эстонского Минобороны, рост цен связан с резким увеличением военных расходов странами НАТО и масштабными закупками вооружений.
«Мы видим, что когда мы что-то закупали два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупок, то цены на то же самое выросли на 50−60%», — отметил Певкур.
Министр подчеркнул, что подорожание оружия осложняет планы стран НАТО по перевооружению и поддержке Украины. Он также заявил, что европейские оборонные компании не спешат расширять производство без долгосрочных контрактов от государств.
По словам Певкура, Европе приходится одновременно наращивать собственные военные возможности и брать на себя большую часть расходов по поддержке Киева на фоне снижения вовлеченности США.
