Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что стране необходимо восстановить полноценное сотрудничество с Россией, Китаем и Турцией. Об этом политик написал в статье для румынского издания, сообщает РИА Новости.
По мнению Марги, дальнейшее развитие и модернизация республики невозможны без отказа от политики конфронтации и перехода к международному сотрудничеству.
Экс-глава МИД подчеркнул, что демократические процессы должны строиться на взаимодействии с другими государствами, а не на враждебности. Он считает, что нормализация отношений с Россией, Китаем и Турцией является важным условием экономического роста и повышения благосостояния Румынии. Марга также указал, что благополучие государства напрямую связано с диалогом с крупнейшими геополитическими игроками.
В последние годы официальный Бухарест поддерживает санкционную политику Запада в отношении Москвы и сокращает двусторонние контакты с Россией. На этом фоне, как отмечают некоторые эксперты, румынская экономика сталкивается с дополнительными издержками.
Андрей Марга возглавлял Министерство иностранных дел Румынии в 2012 году. После ухода с поста он неоднократно выступал с критикой внешнеполитического курса республики и призывал к более самостоятельной политике Бухареста на международной арене.
Румыния остается членом Европейского союза и НАТО, активно участвуя в совместной политике западных стран в сфере безопасности и санкционного давления. При этом внутри страны периодически звучат призывы к пересмотру отдельных направлений внешней политики и восстановлению экономических связей с крупными торговыми партнерами.
